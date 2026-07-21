A Marina di Ravenna torna la Cuccagna sull’acqua, per la prima volta dopo più di dieci anni. La gara si svolge di notte, durante Ferragosto, con i partecipanti che cercano di salire su un palo ricoperto di grasso e inclinato sull'acqua del portocanale. Residenti e villeggianti si sfidano nel tentativo di raggiungere la cima, in una sfida tradizionale riproposta dopo anni di assenza.

Dopo oltre dieci anni torna a Marina di Ravenna la sfida della Cuccagna sull’acqua. La tradizionale gara vede i villeggianti e soprattutto i residenti impegnati nell’arduo tentativo di raggiungere la cima del palo cosparso di grasso e montato obliquamente sull’acqua del portocanale. L’appuntamento è per il 15 agosto: la sfida sarà questa volta notturna e non pomeridiana. Inizierà alle 20.30 e, una volta conclusa, partiranno i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto. "L’albero della Cuccagna acquatico – racconta Marino Moroni, presidente della Pro loco della località balneare – è una tradizione antica delle località di mare. A Marina si disputava da sempre e veniva organizzata in tempi recenti da Remigio, storico titolare del bar Timone affacciato sul portocanale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Marina torna la Cuccagna. Dopo oltre 10 anni di assenza. Sfida in notturna a Ferragosto

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