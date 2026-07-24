Durante la 19ª tappa del Tour de France, il leader ha concluso la fuga in salita, lasciando il secondo in classifica con un vantaggio significativo. L’atleta sloveno ha conquistato la quinta vittoria di tappa in questa edizione, salendo sull’Alpe d’Huez. Un altro corridore ha terminato la tappa con un ritardo di oltre cinque minuti, mentre un altro è stato valutato con un punteggio di 5,5 per la sua prestazione. La corsa si concluderà domenica con la vittoria ormai certa del vincitore generale.

Il 10 arriverà domenica con l’ormai sicura vittoria del quinto Tour, intanto lo sloveno firma la quinta delle sue imprese in questa edizione della Boucle in una salita iconica come l’Alpe d’Huez che ancora mancava alla collezione dei suoi gioielli. Attacca a 13 chilometri dalla fine, recupera 3 minuti, gli ultimi ad arrendersi sono Martinez e Carapaz. Un Pogashow tra i migliori di sempre, e pure il record di Pantani di scalata è stato battuto. Simbolo degli attaccanti di giornata, probabilmente sarebbe riuscito a bissare il successo di ieri a Orcieres-Merlette se non avesse trovato Pogacar sulla propria strada. Comunque è da applausi il Tour dell’ecuadoriano, che aveva dovuto saltare il Giro d’Italia ma è stato capace di riproporsi ad alto livello e sarà ricordato come uno dei grandi protagonisti di questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 19ª tappa: Carapaz si arrende solo a Pogacar (7,5), Pidcock deludente (5,5)

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