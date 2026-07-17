Durante la 13ª tappa del Tour de France, il britannico Pidcock ha ottenuto una vittoria significativa, avvicinandosi al podio. Pogacar ha gestito la corsa con attenzione, mantenendo un buon ritmo. Il 26enne svizzero, Mauro Schmid, ha conquistato un risultato importante, dopo aver già vinto al Giro d’Italia cinque anni fa. La squadra del vincitore, Jayco-AlUla, ha beneficiato di questa performance.

Che colpo per il 26enne svizzero, e con lui sorride pure la Jayco-AlUla di Brent Copeland. Mauro Schmid era stato già capace di vincere al Giro d’Italia, cinque anni fa a Montalcino sullo sterrato, ed è un corridore che quando è in giornata riesce a superare salite storiche come il Ballon d’Alsace. Poi si è avvantaggiato con Tejada nel finale, nello sprint a due era il più veloce e ha rispettato il pronostico Operazione notevole quella realizzata dal britannico della Pinarello-Q36.5, che – non va dimenticato – l’anno scorso fu capace di chiudere la Vuelta al terzo posto. Pidcock è riuscito a guadagnare oltre 7’30” su tutti big rientrando così pesantemente in classifica generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 13ª tappa: colpo Pidcock, vede il podio (8), Pogacar gestione perfetta (7)

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