L’ecuadoriano della Ef ha vinto la 18ª tappa del tour, entrando in fuga con successo e attaccando a tre chilometri dall’arrivo. Ha mantenuto la testa fino al traguardo, con un’azione in solitaria. Evenepoel ha ottenuto un voto di 6, senza tentare di mettere alla prova Pogacar, che ha ricevuto un punteggio di 8.

Finalmente è riuscito ad andare a segno l’ecuadoriano della Ef, vincitore del Giro d’Italia 2019 e oro olimpico a Tokyo 2021. Molto bravo a entrare nella fuga giusta e ancora di più, a 3 chilometri dalla fine, a piazzare l’affondo vincente che lo ha fatto arrivare in solitaria. Non esultava da oltre un anno, dalla tappa di Castelnovo ne’ Monti al Giro d’Italia 2025. Stavolta non ha vinto, non è riuscito a fare il bis del successo già ottenuto a Belfort, ma che grande Tour de France sta facendo lo svizzero della Jayco che già nel 2021 era stato capace di andare a segno al Giro d’Italia, a Montalcino. Sta facendo un salto di qualità sul quale sarebbe stato difficile scommettere alla vigilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 18ª tappa: doppia mossa di Carapaz, 8. Evenepoel non testa Pogacar, 6

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