Tour de France 19a tappa | Pogacar domina l’Alpe d’Huez e batte il record di Pantani
Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, percorrendo 127,9 km da Gap all’Alpe d’Huez. Il ciclista sloveno ha battuto il record storico del 1997 di Marco Pantani sulla salita regina della corsa. Pogacar ha superato Lenny Martinez e Richard Carapaz a circa due chilometri dal traguardo.
Tadej Pogacar si prende la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, 127.9 chilometri da Gap all’Alpe d’Huez. Il Campione del Mondo sloveno sgretola anche il record storico del 1997 di Marco Pantani sulla salita regina di questa Grande Boucle, riprendendo Lenny Martinez (secondo) e Richard Carapaz (terzo) a un paio di chilometri dal traguardo. Quinto successo di tappa per Tadej, che ipoteca definitivamente questo Tour de France., LA TAPPA, Tadej Pogacar sempre più nella storia, continua a scrivere pagine immortali del ciclismo anche nella diciannovesima tappa del Tour de France 2026. Pronti via e fin dalle prime battute si sgancia una... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Tour de France 2026 - Tadej Pogacar : I am really happy, we did a great performance
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