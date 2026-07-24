Tour de France 19a tappa | Pogacar domina l’Alpe d’Huez e batte il record di Pantani

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, percorrendo 127,9 km da Gap all’Alpe d’Huez. Il ciclista sloveno ha battuto il record storico del 1997 di Marco Pantani sulla salita regina della corsa. Pogacar ha superato Lenny Martinez e Richard Carapaz a circa due chilometri dal traguardo.