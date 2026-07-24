Tour de France oggi tappa 19 | arriva sua maestà l’Alpe d’Huez Percorso con altimetria orari e in tv

L’Alpe d’Huez è al centro della diciannovesima tappa del Tour de France, con un percorso che include anche le salite di Croix de Fer, Telegraph e Galibier. La tappa si svolge venerdì, con orari e diretta televisiva disponibili. Due tappe decisive si concluderanno in questa zona, determinando le sorti della corsa. La frazione si svolge in alta quota, con arrivo previsto in serata.

Orcieres Merlette, 23 luglio 2026 – Due tappe decisive per le sorti del Tour de France. L’ Alpe d’Huez sarà il teatro delle battaglie finali. Prima nella diciannovesima tappa di venerdì, poi nel tappone alpino di sabato con Croix de Fer, Telegraph e Galibier: tutto il meglio della Grand Boucle in pochi chilometri. Le salite iconiche per stabilire il podio finale, con Tadej Pogacar grande favorito mentre dietro, a oltre 4 minuti, infuria la battaglia per gli altri due gradini alle spalle dello sloveno. Nel frattempo, nella diciottesima tappa, come prevedibile, è arrivata la fuga a lunga gittata che ha visto la vittoria di Richard Carapaz in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

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