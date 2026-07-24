Tour de France oggi tappa 19 | arriva sua maestà l’Alpe d’Huez Percorso con altimetria orari e in tv

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Alpe d’Huez è al centro della diciannovesima tappa del Tour de France, con un percorso che include anche le salite di Croix de Fer, Telegraph e Galibier. La tappa si svolge venerdì, con orari e diretta televisiva disponibili. Due tappe decisive si concluderanno in questa zona, determinando le sorti della corsa. La frazione si svolge in alta quota, con arrivo previsto in serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Orcieres Merlette, 23 luglio 2026 – Due tappe decisive per le sorti del Tour de France. L’ Alpe d’Huez sarà il teatro delle battaglie finali. Prima nella diciannovesima tappa di venerdì, poi nel tappone alpino di sabato con Croix de Fer, Telegraph e Galibier: tutto il meglio della Grand Boucle in pochi chilometri. Le salite iconiche per stabilire il podio finale, con Tadej Pogacar grande favorito mentre dietro, a oltre 4 minuti, infuria la battaglia per gli altri due gradini alle spalle dello sloveno. Nel frattempo, nella diciottesima tappa, come prevedibile, è arrivata la fuga a lunga gittata che ha visto la vittoria di Richard Carapaz in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tour de france oggi tappa 19 arriva sua maest224 l8217alpe d8217huez percorso con altimetria orari e in tv
© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi tappa 19: arriva sua maestà l’Alpe d’Huez. Percorso con altimetria, orari e in tv
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

Video Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa? Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tour de France 2026, la tappa di domani Gap-Alpe d’Huez: percorso, orari, tv

Tour de France 2026, tappa di oggi Gap-Alpe d’Huez: orari, tv, favoriti. Pogacar per l’assolo sulla salita iconicaLa diciannovesima tappa del Tour de France 2026 si corre oggi, con partenza da Gap e arrivo sull’Alpe d’Huez.

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 · Tappa 20: Percorso, orari, altimetria 25 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tappa 17 oggi Tour de France 2026, Chambery-Voiron: percorso e altimetria; Tour de France, oggi tappa 16: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

tour de france tour de france oggiTOUR. POGACAR A UN PASSO DALLA STORIA: VOGLIO VINCERE ANCORA, MA NON SONO OSSESSIONATOLo sloveno ha rilasciato un'intervista a Marca, a un passo dal suo quinto Tour in carriera: Se dovessi smettere oggi sarei felice ... tuttobiciweb.it

tour de france tour de france oggiTour De France: tutteLunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, preludio del doppio traguardo sull'Alpe d'Huez di domani e sabato ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web