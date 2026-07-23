Domani si corre la tappa del Tour de France 2026 tra Gap e Alpe d’Huez. La frazione prevede il primo passaggio sulla celebre salita, nota per essere stata teatro di molte sfide importanti nel passato. Il percorso si snoda attraverso le Alpi, con orari di partenza e arrivo ancora da comunicare. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta il secondo atto del trittico alpino in questa edizione.

Il trittico alpino continua con il secondo atto: sarà il primo passaggio su una delle cime che hanno scritto la storia del ciclismo a scrivere un nuovo capitolo della lotta per il podio. Il Tour de France si prepara a vivere l’attesa diciannovesima tappa, Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri. In attesa di affrontare il tappone di sabato, i ciclisti si cimentano con il primo dei due arrivi sulla storica Alpe d’Huez. Il denominatore comune delle tre frazioni alpine non potrà che essere la capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Bisognerà abbinare quest’ultima alla testa e alle gambe. PERCORSO. Una tappa breve e intensa propone un dislivello di 3500 metri e quattro impegnative vette da scalare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Gap-Alpe d’Huez: percorso, orari, tv

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