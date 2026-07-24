Oggi vivremo una delle tappe storiche del Tour de France: Pogacar vuole primeggiare in un tratto decisivo per la competizione È il giorno che ogni appassionato di ciclismo attende con trepidazione. Venerdì 24 luglio 2026, il Tour de France celebra la diciannovesima tappa, un gioiello esplosivo di 127,9 chilometri che da Gap conduce alla leggenda: l’Alpe d’Huez. Qui si disegneranno gli equilibri definitivi della classifica generale, a un solo giorno dall’epilogo finale. Il percorso non concede respiro. Si sale subito con il Col Bayard e il temibile Col du Noyer, prima di un breve tratto pianeggiante che precede il Col d’Ornon. Ma è l’arrivo a catalizzare ogni attenzione: 13,8 chilometri di salita Hors catégorie, con pendenza media dell’8,1% e punte oltre l’11%, dove il dolore fisico si trasforma in maggiore possibilità. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, la tappa di oggi 24 luglio: tratto iconico e decisivo

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Tour de France 2026 Stage 14 Highlights

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