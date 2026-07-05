LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | via al tratto neutralizzato a breve la partenza ufficiale

Notizia in breve

Nils Politt ha riscontrato problemi meccanici durante la tappa di oggi del Tour de France 2026. La corsa è attualmente in fase di neutralizzazione, con la partenza ufficiale prevista a breve. La tappa, che si svolge in diretta, è stata momentaneamente fermata per consentire le riparazioni. La classifica generale sarà aggiornata dopo la ripresa della corsa, che si attende nelle prossime ore.