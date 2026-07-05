LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | via al tratto neutralizzato a breve la partenza ufficiale
Nils Politt ha riscontrato problemi meccanici durante la tappa di oggi del Tour de France 2026. La corsa è attualmente in fase di neutralizzazione, con la partenza ufficiale prevista a breve. La tappa, che si svolge in diretta, è stata momentaneamente fermata per consentire le riparazioni. La classifica generale sarà aggiornata dopo la ripresa della corsa, che si attende nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13:55 Subito problemi meccanici per Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG). 13:53 Giornata estiva lungo le strade spagnole che caratterizzeranno la tappa. 30° al momento della partenza ed un vento che spira a 25 kmh con direzione sud. 13:49 Corridori che si avviano a percorrere i primi 6.1 km di tratto neutralizzato. 13:47 Percorso cittadino di Barcellona che promette scintille grazie a Côte du Chateâu de Montjuïc (1.6 km al 9.3% medio, terza categoria). Ultimi 700 metri verso l’arrivo che tenderanno all’insù con una pendenza media del 7%. 13:44 Dallo scollinamento spazio a 43 km ricchi di saliscendi prima dell’ingresso nel circuito finale da 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
The Tour de France 2026 Route Nobody Is Ready For
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