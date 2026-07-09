Oggi si corre una tappa del Tour de France considerata tra le più affascinanti, con una sfida tra Pogacar e Vingegaard. La corsa attraversa un tratto storico, attirando l’attenzione di appassionati e media. La gara si svolge su un percorso pianeggiante e collinare, con arrivo in salita. Le due squadre più attese sono pronte a scattare, mentre gli altri favoriti si preparano a seguire il ritmo. La tappa si concluderà con un arrivo in salita, determinando possibili variazioni in classifica.

Oggi si disputerà una delle tappe più belle e affascinanti di tutto il Tour de France: ci si attende una grande sfida Pogacar-Vingegaard Sono sempre più caldi i riflettori sul Tour de France. La sesta tappa, in programma oggi giovedì 9 luglio, rappresenta il primo vero banco di prova per i big della classifica generale. Si parte da Pau per arrivare a Gavarnie-Gedre, in una frazione da 186,2 chilometri e 4149 metri di dislivello che promette spettacolo sulle strade dei Pirenei. Il percorso vive un tratto iconico, ma non in difficoltà massima, con la Cote de Loucrup e la Cote de Mauzevin, poi si infiamma nel finale. Negli ultimi 68 chilometri non ci saranno pause: prima il Col d’Aspin (12 km al 6,5%), poi il leggendario Col du Tourmalet, che con i suoi 17,1 km al 7,3% e i 2100 metri di altitudine rappresenta il vero crocevia della tappa. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, la tappa di oggi: Pogacar-Vingegaard si sfidano in un tratto storico

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Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

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