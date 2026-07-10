Durante la settima tappa del Tour de France 2026, una corsa senza grandi salite si è conclusa con una volata di gruppo a Bordeaux. Pogacar si è confermato miglior scalatore, mentre Pedersen ha mantenuto la maglia verde. La tappa ha visto pochi cambiamenti nelle classifiche, con la corsa che prosegue senza grandi sorprese. Nessun altro dettaglio riguardante eventi specifici o incidenti è stato riportato.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la settima tappa, che non proponeva particolari difficoltà altimetriche e che si è conclusa con l’annunciata volata di gruppo sul traguardo di Bordeaux. Il plotone è giunto compatto e dunque resta tutto invariato in classifica generale, con Tadej Pogacar che indossa la maglia gialla e può fare affidamento su vantaggi siderali. Il fuoriclasse sloveno può anche annoverare lo status di miglior scalatore grazie alle gesta compiute ieri sul Tourmalet e primeggia nella speciale graduatoria, che incorona il primo classifica con la maglia a pois. Il danese Mads Pedersen continua a distinguersi negli sprint e campeggia nella graduatoria a punti, mentre il messicano Isaac Del Toro è il miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar miglior scalatore, Pedersen difende la maglia verde

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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