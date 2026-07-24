LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita sulla leggendaria Alpe d’Huez!
Un ciclista ha tagliato il traguardo in salita sulla Alpe d’Huez, durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026. La corsa si è conclusa con il passaggio in salita sulla celebre montagna. La tappa si è svolta oggi, con i corridori che hanno affrontato la salita in condizioni di gara. La conclusione della tappa è stata segnata dall’arrivo in vetta, con i partecipanti che hanno completato il percorso in sequenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2026. La frazione odierna, da Gap all’Alpe d’Huez, è una di quelle che lasceranno il segno nella storia di questa Grande Boucle. Il percorso di oggi inizia e finisce in due località storiche del Tour: il gruppo comincerà a pedalare a Gap, per poi terminare la corsa dopo 127,9 km sull’iconica salita dell’ Alpe d’Huez. Su questo storico arrivo il dominatore del ciclismo mondiale Tadej Pogacar non è ancora riuscito a mettere il proprio sigillo. L’ultima volta che la Grande Boucle arrivò in cima a questa leggendaria salita nel 2022, fu Tom Pidcock, partito in fuga dal mattino, a vincere la tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel
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