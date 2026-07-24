LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita sulla leggendaria Alpe d’Huez!

Notizia in breve

Un ciclista ha tagliato il traguardo in salita sulla Alpe d’Huez, durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026. La corsa si è conclusa con il passaggio in salita sulla celebre montagna. La tappa si è svolta oggi, con i corridori che hanno affrontato la salita in condizioni di gara. La conclusione della tappa è stata segnata dall’arrivo in vetta, con i partecipanti che hanno completato il percorso in sequenza.