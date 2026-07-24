Il Tour de France 2026 prosegue con la tappa 19, in programma venerdì 24 luglio, tra Gap e Alpe d’Huez. La corsa si concentra su questa salita leggendaria, che rappresenta uno dei momenti più attesi della gara. I ciclisti si preparano ad affrontare la prima delle due ascese previste sulla stessa strada. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con i favoriti in attesa di scattare sulla salita.

Il Tour de France 2026 arriva a uno dei suoi appuntamenti più attesi. Venerdì 24 luglio i corridori affrontano la diciannovesima tappa, la Gap–Alpe d’Huez, prima delle due scalate in programma su una delle salite più leggendarie del ciclismo mondiale. Una frazione corta sulla carta, appena 127,9 km, ma durissima nei fatti, con oltre 3.500 metri di dislivello concentrati in poco più di quattro ore di corsa. Il percorso e l’altimetria della tappa. La diciannovesima tappa è la frazione in linea più corta di questa edizione della Grande Boucle, ma non per questo più semplice. Dopo la partenza da Gap si sale quasi da subito verso il Col Bayard, GPM di seconda categoria di 4,7 km al 7,2% di pendenza media. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tour de France 2026, tappa 19: oggi la sfida sull’Alpe d’Huez. Favoriti, classifica e dove vederla in tv

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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