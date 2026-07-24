Tour de France 2026 Rubio costretto al ritiro | fatale l' impatto con l' ammiraglia dell' UAE
Durante la tappa del Tour de France 2026, un ciclista è stato costretto al ritiro dopo un incidente con l’ammiraglia di una squadra. L’incidente ha causato la caduta del corridore, che ha subito ferite e non è più riuscito a proseguire la gara. L’incidente si è verificato lungo il percorso, senza altri coinvolgimenti. La corsa è proseguita senza di lui, che ha lasciato il circuito con un codice di ritiro.
Roma, 24 luglio 2026 – Da uomo in fuga a 'dnf', l'acronimo di 'did not finish' che indica il ritiro di un corridore (destino oggi toccato anche a Edoardo Affini, in crisi fin dalla prima pedalata): a un certo punto della tappa 19 del Tour de France 2026, abbagliati dall'impresa di Tadej Pogacar sull' Alpe d'Huez, si sono perse le tracce di Einer Rubio, presente nella maxi fuga del mattino che aveva a lungo accarezzato il sogno di potersi giocare la vittoria. Non sarebbe stato così soprattutto per il colombiano, vittima di un brutto incidente con una delle ammiraglie della UAE Team Emirates-XRG. Cosa è successo a Rubio al Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tour de France 2026 Stage 1 Highlights
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