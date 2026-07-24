Tour de France 2026 Rubio costretto al ritiro | fatale l' impatto con l' ammiraglia dell' UAE

Notizia in breve

Durante la tappa del Tour de France 2026, un ciclista è stato costretto al ritiro dopo un incidente con l’ammiraglia di una squadra. L’incidente ha causato la caduta del corridore, che ha subito ferite e non è più riuscito a proseguire la gara. L’incidente si è verificato lungo il percorso, senza altri coinvolgimenti. La corsa è proseguita senza di lui, che ha lasciato il circuito con un codice di ritiro.