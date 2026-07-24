Il ciclista della UAE Team Emirates è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di un’emergenza legata a un virus. La squadra sta affrontando un problema sanitario che ha influenzato la partecipazione di alcuni atleti. Tadej Pogacar, altro membro della stessa squadra, ha commentato la situazione con un’espressione colorita, definendola una “situazione di m*rda”. La corsa sta entrando nella fase finale, mentre la squadra deve gestire le difficoltà legate alla salute dei propri ciclisti.

Il Tour de France entra nella sua fase conclusiva e, mentre Tadej Pogacar ha già iniziato la sua passerella per la vittoria finale, la UAE Team Emirates deve fare i conti con un’emergenza sempre più critica. Il virus intestinale che ha colpito diversi corridori della squadra ha costretto Brandon McNulty al ritiro, mentre Tim Wellens e Adam Yates non sono ancora al meglio della condizione. Nonostante le difficoltà all’interno del team, Pogacar guarda però con fiducia alle ultime due giornate di montagna. “Mi aspettavo che la giornata sarebbe andata così”, ha dichiarato ieri Pogacar, che nei giorni scorsi si era lamentato per un controllo antidoping notturno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tour de France, emergenza virus nella UAE: McNulty costretto al ritiro. Pogacar sbotta: “È una situazione di m*rda”

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International emergency declared over deadly Ebola outbreak in Africa

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