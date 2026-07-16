Durante la tappa odierna del Tour de France, un corridore colombiano di 31 anni si è infortunato in una caduta, riportando una frattura alla clavicola sinistra. Il team di appartenenza ha annunciato il ritiro immediato dell’atleta dall’evento. La caduta si è verificata nel finale della frazione, portando alla sospensione della sua partecipazione alla corsa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre lesioni o condizioni di altri corridori coinvolti.

Il team Caja Rural-Seguros RGA ha comunicato che il trentunenne corridore colombiano Fernando Gaviria ha riportato una frattura alla clavicola sinistra ed è stato costretto al ritiro dal Tour de France, come conseguenza della brutta caduta nel finale della tappa odierna. "C'era molta confusione e un miscuglio di squadre in testa al gruppo", ha detto il compagno di squadra Stefano Oldani, descrivendo la caduta. "L'ho visto a terra accanto a due corridori della Lotto e ho capito subito che aveva subito un brutto colpo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France: frattura alla clavicola, Gaviria costretto al ritiro

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