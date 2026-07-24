Alpe d'Huez (Francia), 24 luglio 2026 – I pantaloncini, ieri e oggi neri come non li si vedeva da anni, l'epidemia che sta fiaccando la sua UAE Team Emirates-XRG e, forse, un'espressione in viso non bellissima: in tanto in questi giorni si sono prodigati a provare a leggere il futuro di Tadej Pogacar, intravedendo qualche crepa nel suo dominio in particolare dopo le due vittorie di tappa di Remco Evenepoel, il primo inseguitore in classifica generale al Tour de France 2026 dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. Tutto viene spazzato via dall'ennesima impresa, forse la più brillante di tutta, quella firmata su una salita iconica come l ' Alpe d'Huez in una modalità, appunto, alla Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Pogacar: "Vittoria speciale. Domani penseremo a Del Toro"

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