Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, ottenendo un punteggio di 10. Ha atteso il momento giusto per attaccare e ha staccato gli avversari con facilità. Jonas Vingegaard e un altro ciclista hanno sofferto durante la tappa, senza riuscire a reagire agli attacchi del vincitore. Pogacar ha concluso la gara in modo dominante, consolidando la sua leadership.

PAGELLE DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tadej Pogacar, voto 10: tutto troppo facile. Voleva la vittoria e l’ha conquistata alla sua maniera. Ha atteso il momento giusto per scattare e ha staccato tutti con estrema semplicità. Da notare che in un tratto pianeggiante si è ritrovato da solo contro sei campioni del calibro di Vingegaard, Seixas, Evenepoel, Ayuso, Skjelmose e Lipowitz ed è riuscito a guadagnare. Terza vittoria parziale, vantaggio in classifica che aumenta. Remco Evenepoel, voto 8: nonostante un carattere non eccezionale, è un campione e questo non glielo si può negare assolutamente. Va in crisi sull’ultima salita, sembra pagare tantissimo dai rivali, invece risponde e negli ultimi 2 chilometri va al passo di Pogacar, rientrando sugli avversari e vincendo la volata per il secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: ennesima cavalcata vincente per Tadej Pogacar. Vingegaard e del Toro soffrono

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Tour de France 2026: Pogaar DEVASTA Vingegaard | Tour finito

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