Il corridore messicano Isaac Del Toro, in forza all'UAE Team Emirates, ha vinto la seconda tappa del 113° Tour de France, corsa su un percorso di 168,5 chilometri tra Tarragona e Barcellona. La tappa si è conclusa con Del Toro che ha prevalso sugli altri concorrenti. Nel frattempo, il campione sloveno Tadej Pogacar ha mostrato un atteggiamento magnanimo durante la gara.

Il campione del Messico Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ha vinto la seconda tappa del 113° Tour de France lungo i 168,5 chilometri che hanno portato i corridori da Tarragona a Barcellona. Il ventiduenne di Ensenada ha percorso la distanza in 3h40’01” precedendo, in una volata ristretta, il suo capitano, lo sloveno Tadej Pogacar, e il fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha conservato la maglia gialla. Ora, in graduatoria, può vantare sei secondi sull’eterno rivale in maglia iridata con Evenepoel terzo a 15?. La frazione odierna era suddivisa in due parti. I primi 130 chilometri in linea con gli ultimi 38 consistenti in tre giri del circuito cittadino del Montjuïc nel cuore del capoluogo catalano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: Pogacar magnanimo, Del Toro vincente

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