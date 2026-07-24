Durante il Tour de France 2026, un ciclista ha vinto la tappa sull’Alpe d’Huez, superando il record stabilito in passato da Marco Pantani. La gara si è svolta sui ventuno tornanti della salita, con il corridore che ha affrontato la salita da solo. La vittoria è arrivata in una tappa che ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso. La vittoria ha permesso al ciclista di stabilire un nuovo record di velocità su questa salita.

Un uomo solo contro sé stesso, sui ventuno gremitissimi tornanti dell’Alpe d’Huez. Troppo grande il richiamo della storia, troppo altisonante il nome della salita finale per adagiarsi sugli allori di un Tour de France già chiuso a doppia mandata. Di fronte a una vetta mai conquistata, a uno dei record di scalata più longevi del ciclismo e al nome di chi lo detiene ( Marco Pantani, dal 1995) il palato da cannibale di Tadej Pogacar si fa ingolosire, e poco importa se all’imbocco dei 13 chilometri finali i fuggitivi hanno un vantaggio cosmico. La rincorsa dello sloveno - fatta eccezione per il tratto in cui trova il compagno Adam Yates - è un viaggio portentoso e allo stesso tempo intimo nel frastuono della folla, che si apre a ogni curva davanti a lui come a un Mosé in maglia gialla. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tour de France 2026, Pogacar trionfa sull'Alpe d'Huez e supera lo storico record di Marco Pantani

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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