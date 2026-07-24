Tadej Pogacar ha vinto la 19esima tappa del Tour de France, una frazione di 128 km con partenza da Gap e arrivo in salita sull’Alpe d’Huez. Con questa vittoria, il ciclista sloveno ha ampliato il suo vantaggio nella classifica generale rispetto agli altri concorrenti.

Ennesima impresa di Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha vinto la 19esima tappa del Tour de France, la frazione di 128 km da Gap con arrivo in salita sul mitico Alpe d’Huez, aumentando ancor più il margine sui rivali nella classifica generale. La maglia gialla si aggiudica così la quinta tappa in questa edizione della Grande Boucle, arrivando in solitaria dopo aver raggiunto Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), rispettivamente secondo e terzo, a circa 1,5 km dalla vetta. Il leader dell’UAE Team Emirates ha attaccato quasi all’imbocco dell’ultima salita recuperando da solo un distacco di circa tre minuti dai fuggitivi di giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Pogacar senza fine: sua la 19esima tappa

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