Tadej Pogacar ha vinto la 14esima tappa del Tour de France, corsa tra Mulhouse e Le Markstein, lunga 155 chilometri. La sua vittoria conferma la sua presenza dominante in questa edizione, con la stessa squadra. La tappa si è conclusa con Pogacar che ha preceduto gli altri ciclisti, rafforzando la sua posizione nella classifica generale. La gara si è svolta senza incidenti rilevanti.

Sempre lui, sempre Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno dell’ Uea Team Emirates vince anche la 14esima tappa del Tour de France, la Mulhouse-Le Markstein di 155.3 km e consolida ancora di più la sua maglia gialla di leader della corsa. Per Pogacar è la quarta vittoria di tappa in questa edizione del Tour. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tour de France™ (@letourdefrance) Dopo aver controllato la corsa per tutta la giornata, a 7.4km dalla fine Pogacar rompe gli indugi e attacca sulle ultime rampe del Col du Haag dopo aver ripreso anche l’ultimo fuggitivo, il campione olimpico ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education – Easypost). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Pogacar cannibale: sua anche la 14esima tappa

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Pogacar fa il cannibale! Vittoria anche in volata, Godon ko

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