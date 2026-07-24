Durante il Tour de France 2026, un ciclista ha dichiarato di non aver avuto le gambe e di essere stato superato da altri corridori. L’arrivo sulla Alpe d’Huez ha visto Tadej Pogacar partire ai piedi della salita, recuperando tutti i fuggitivi. La gara si è svolta sotto l’attesa del pubblico, con Pogacar che ha lasciato il segno sulla salita. Il ciclista commentatore ha detto di aver semplicemente incontrato avversari più forti in quella fase.

L’attesa era spasmodica al Tour de France per l’arrivo sulla storica Alpe d’Huez. In una giornata così Tadej Pogacar ha voluto lasciare ancora una volta il suo segno, partendo proprio ai piedi della salita e andando a recuperare tutti i fuggitivi. Con lo sloveno sono rimasti solamente Lenny Martinez e Richard Carapaz, ma all’ultimo chilometro il fenomeno della UAE li ha definitivamente schiantati, arrivando a braccia alzate. Tra gli uomini di classifica sicuramente un bel segnale lo ha detto Remco Evenepoel, che ha staccato gli altri rivali, blindando la seconda posizione. Continua invece il duello tra Isaac Del Toro e Paul Seixas, con il messicano che oggi è riuscito a guadagnare qualche altro secondo sul francese, portandosi a ventiquattro secondi di vantaggio sul transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Paul Seixas: “Non avevo le gambe. Semplicemente altri corridori sono stati meglio di me”

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TOUR DE FRANCE 2026 - Paul Seixas : Je n'avais pas les jambes que j'espérais (Les réactions)

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