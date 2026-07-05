Paul Seixas si è classificato nono nella seconda tappa del Tour De France 2026, una frazione di 168,5 km da Terragona a Barcellona. Dopo aver concluso la tappa, ha commentato di aver avuto una buona giornata, ma di essere stato penalizzato dal posizionamento nel finale. La corsa si è svolta senza altri incidenti o variazioni di percorso notevoli. La classifica generale vede Seixas in nona posizione dopo questa frazione.

Paul Seixas si è accomodato al nono posto in occasione della seconda tappa del Tour De France 2026, caratterizzata da un percorso lungo 168.5 km con partenza da Terragona ed arrivo a Barcellona. Precisamente l’astro nascente del ciclismo francese in forza al team Decathlon CMA CGM)ha raccolto un gap di tre secondi rispetto Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), vittorioso per gentile concessione del fenomeno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo davanti a Remco Evenepoel (Remco Red Bull) Una volta arrivato in zona mista, il transalpino ha commentato la sua giornata: “ Onestamente, è molto buona considerando le circostanz e. È stato complicato con la foratura; ho cambiato bici due volte, ho consumato un po’ di energie”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour De France 2026, Paul Seixas: “Buona giornata, penalizzato dal posizionamento nel finale”

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