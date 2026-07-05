Tour De France 2026 Paul Seixas | Buona giornata penalizzato dal posizionamento nel finale

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paul Seixas si è classificato nono nella seconda tappa del Tour De France 2026, una frazione di 168,5 km da Terragona a Barcellona. Dopo aver concluso la tappa, ha commentato di aver avuto una buona giornata, ma di essere stato penalizzato dal posizionamento nel finale. La corsa si è svolta senza altri incidenti o variazioni di percorso notevoli. La classifica generale vede Seixas in nona posizione dopo questa frazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paul Seixas si è accomodato al nono posto in occasione della seconda tappa del Tour De France 2026, caratterizzata da un percorso lungo 168.5 km con partenza da Terragona ed arrivo a Barcellona. Precisamente l’astro nascente del ciclismo francese in forza al team Decathlon CMA CGM)ha raccolto un gap di tre secondi rispetto Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), vittorioso per gentile concessione del fenomeno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo davanti a Remco Evenepoel (Remco Red Bull) Una volta arrivato in zona mista, il transalpino ha commentato la sua giornata: “ Onestamente, è molto buona considerando le circostanz e. È stato complicato con la foratura; ho cambiato bici due volte, ho consumato un po’ di energie”. 🔗 Leggi su Oasport.it

tour de france 2026 paul seixas buona giornata penalizzato dal posizionamento nel finale
© Oasport.it - Tour De France 2026, Paul Seixas: “Buona giornata, penalizzato dal posizionamento nel finale”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 - Paul Seixas : Peu importe ce qui se passe sur ce Tour de France 2026...

Video Tour de France 2026 - Paul Seixas : Peu importe ce qui se passe sur ce Tour de France 2026...

Notizie e thread social correlati

Paul Seixas verso il Tour de France 2026? “Al 90% ci sarà”Il ciclista potrebbe partecipare al Tour de France del 2026, con una probabilità stimata del 90%.

Tour de France 2026, Paul Seixas lancia la sfida e sarà sulle strade della Grande BouclePaul Seixas ha annunciato la sua partecipazione al Tour de France 2026, confermando la sua presenza sulla celebre corsa ciclistica.

Temi più discussi: Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France - Tutte le tappe - Tappe 2026; Da Barcellona a Parigi: percorso e risultati di tutte le tappe; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa.

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026, Del Toro vince la 2^ tappa, Vingegaard in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo la cronosquadre inaugurale di ieri, vinta dal team Visma-Lease a Bike (con la maglia gialla sull ... tg24.sky.it

tour de france tour de france 2026DIRETTA TOUR DE FRANCE 2026, CLASSIFICA | Isaac Del Toro ha vinto la 2^ tappa, Vingegaard resiste! (5 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 5 luglio: orario, percorso e vincitore 2^ tappa Tarragona-Barcellona. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web