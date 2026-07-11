Al Tour de France tornano le mascherine FFP2 | prima Jonas Vingegaard ora anche Paul Seixas

Notizia in breve

Al Tour de France 2026 sono state viste indossare mascherine FFP2 da alcuni partecipanti, tra cui un corridore. Le mascherine vengono usate come precauzione, non per un rischio di epidemia, ma per proteggersi da infezioni. La decisione riguarda atleti che affrontano lunghe tappe e affaticamento, che può indebolire il sistema immunitario. Nessuna comunicazione ufficiale ha segnalato problemi di salute tra i corridori.