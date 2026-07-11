Al Tour de France tornano le mascherine FFP2 | prima Jonas Vingegaard ora anche Paul Seixas
Al Tour de France 2026 sono state viste indossare mascherine FFP2 da alcuni partecipanti, tra cui un corridore. Le mascherine vengono usate come precauzione, non per un rischio di epidemia, ma per proteggersi da infezioni. La decisione riguarda atleti che affrontano lunghe tappe e affaticamento, che può indebolire il sistema immunitario. Nessuna comunicazione ufficiale ha segnalato problemi di salute tra i corridori.
Nessun pericolo di epidemia ma semplici, anche se estreme, precauzioni. Così al Tour 2026 iniziano a comparire le mascherine protettive per evitare di contrarre eventuali infezioni, con le difese immunitarie che si abbassano per sforzo e stanchezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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