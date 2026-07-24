Domani si terrà l’ultima tappa con arrivo sull’Alpe d’Huez nel Tour de France 2026. La terza settimana della corsa, che si concluderà domenica a Parigi, include due tappe di montagna nelle Alpi. La differenza rispetto alle tappe precedenti sarà significativa, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle caratteristiche della frazione.

La terza settimana del Tour de France 2026 è entrata definitivamente nel vivo e, prima della frazione conclusiva in programma domenica con arrivo a Parigi, ci sarà spazio per le ultime due vere tappe di montagna sulle Alpi. Nello specifico sia il diciannovesimo che il ventesimo segmento della Grande Boucle termineranno sull’ Alpe d’Huez, anche se con una differenza sostanziale. Il traguardo odierno verrà raggiunto infatti dai corridori dopo aver percorso il versante più duro della salita, con 13.8 km ad una pendenza media dell’8%, mentre domani il percorso sarà più lungo (170.9 chilometri rispetto ai 127.9 di oggi) e le ascese più impegnative arriveranno prima degli ultimi dieci km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, domani ancora l’arrivo sull’Alpe d’Huez! Ma la differenza sarà sostenziale

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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