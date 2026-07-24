Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, percorrendo i 128 chilometri da Gap a l’Alpe d’Huez in 3 ore, 17 minuti e 57 secondi. La tappa più breve di quest’edizione si è conclusa con il campione del mondo che ha ottenuto la vittoria. La corsa si è svolta lungo un percorso che ha attraversato l’Alpe d’Huez, una delle ascese più iconiche del Tour.

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha conquistato la diciannovesima tappa del 113° Tour de France, la più corta di quest’anno, coprendo i 128 chilometri da Gap a l’Alpe d’Huez nel tempo di 3h17’57”. Alle spalle del fuoriclasse di Komenda si sono piazzati, nell’ordine, il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), staccato di sei secondi, e l’indomabile ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post), distanziato di nove. Si è allungata ulteriormente la classifica generale con lo sloveno che ora può vantare un vantaggio di 7’11” sul fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 9’42” sul suo delfino, Isaak del Toro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: anche l’Alpe d’Huez d’inchina a Pogacar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 19 Preview: Alpe dHuez Showdown

Notizie e thread social correlati

Tour de France, Pogacar vince anche sull'Alpe d'HuezTadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, che si è disputata tra Gap e l'Alpe d'Huez.

Ordine d’arrivo Tour de France, diciannovesima tappa: Pogacar doma anche l’Alpe d’HuezTadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, da Gap all’Alpe d’Huez, lunga 127,9 chilometri.

Temi più discussi: Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere; Tour de France 2026 - 16a tappa | Evian les Bains - Thonon les Bains: Highlights - Video; Tour de France 2026, Pogacar vince la 19^ tappa e resta in maglia gialla; Tour de France, 18ª tappa: Carapaz vince di forza, seconda vittoria di tappa in carriera al Tour.

TADEJ POGACAR SIGILLA IL TOUR DE FRANCE Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser e Wladimir Belli la 19ª tappa del Tour de France 2026 Ti aspettiamo in diretta qui #TDF2026 x.com

ANALISI - 5 ciclisti sotto il radar che possono sorprendere nella battaglia per la classifica generale del Tour de France 2026 reddit

Tour de France, Pogacar vince 19^ tappa e resta in maglia gialla. Battuto record PantaniLa 19esima frazione è breve ma durissima, con 4 GPM, tra cui l’iconica ascesa finale. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica ... tg24.sky.it

Tour de France 2026, tutte le classifiche: Carapaz soffia a Pogacar la maglia a pois, Pedersen difende la verdeIl Tour de France 2026 è proseguito con la diciannovesima tappa, che proponeva l'arrivo sulla durissima e sempre iconica Alpe d'Huez (ultimi 13,7 ... oasport.it