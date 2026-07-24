LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar per lasciare il segno sulla leggendaria Alpe d’Huez!

Notizia in breve

Durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha affrontato l’Alpe d’Huez, una delle salite più famose del percorso. La corsa è partita questa mattina e si è snodata lungo il tratto montano, con i corridori impegnati a conquistare minuti sulla classifica generale. La tappa si è conclusa con uno sprint in salita, mentre i concorrenti hanno affrontato le curve ripide e i tratti più impegnativi della salita.