LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar per lasciare il segno sulla leggendaria Alpe d’Huez!
Durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha affrontato l’Alpe d’Huez, una delle salite più famose del percorso. La corsa è partita questa mattina e si è snodata lungo il tratto montano, con i corridori impegnati a conquistare minuti sulla classifica generale. La tappa si è conclusa con uno sprint in salita, mentre i concorrenti hanno affrontato le curve ripide e i tratti più impegnativi della salita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2026. La frazione odierna, da Gap all’Alpe d’Huez, è una di quelle che lasceranno il segno nella storia di questa Grande Boucle. Il percorso di oggi inizia e finisce in due località storiche del Tour: il gruppo comincerà a pedalare a Gap, per poi terminare la corsa dopo 127,9 km sull’iconica salita dell’ Alpe d’Huez. Su questo storico arrivo il dominatore del ciclismo mondiale Tadej Pogacar non è ancora riuscito a mettere il proprio sigillo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel
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