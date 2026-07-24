LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar per lasciare il segno sulla leggendaria Alpe d’Huez!

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha affrontato l’Alpe d’Huez, una delle salite più famose del percorso. La corsa è partita questa mattina e si è snodata lungo il tratto montano, con i corridori impegnati a conquistare minuti sulla classifica generale. La tappa si è conclusa con uno sprint in salita, mentre i concorrenti hanno affrontato le curve ripide e i tratti più impegnativi della salita.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2026. La frazione odierna, da Gap all’Alpe d’Huez, è una di quelle che lasceranno il segno nella storia di questa Grande Boucle. Il percorso di oggi inizia e finisce in due località storiche del Tour: il gruppo comincerà a pedalare a Gap, per poi terminare la corsa dopo 127,9 km sull’iconica salita dell’ Alpe d’Huez. Su questo storico arrivo il dominatore del ciclismo mondiale Tadej Pogacar non è ancora riuscito a mettere il proprio sigillo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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