Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Latina dopo aver subito violenze dalla convivente. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la donna con il volto tumefatto, ecchimosi diffusi sul corpo e segni di ripetute aggressioni. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a diverse segnalazioni al numero di emergenza. La donna è stata portata in ospedale per le cure.

Con il volto tumefatto, diffuse ecchimosi sul corpo e segni di reiterate condotte violente: l’hanno trovata così, i carabinieri di Bassiano, in provincia di Latina, quando sono intervenuti dopo diverse segnalazioni al numero di emergenza. A chiamare sono i vicini, con richieste di aiuto perché avevano compreso la gravità di quanto stesse accadendo in quella casa. I carabinieri hanno arrestato il 30enne con l’accusa di tortura, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della convivente. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Latina su richiesta del pubblico ministero, che aveva richiesto e ottenuto la convalida dell’ arresto in flagranza al termine di un tempestivo intervento dei carabinieri che ha consentito di interrompere una gravissima aggressione e mettere in sicurezza la vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Torture e violenze sulla convivente a Latina: arrestato un 30enne

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