Otto persone sono state condannate per aver commesso violenze e torture ai danni dei detenuti nel carcere delle Vallette. La sentenza si basa su episodi specifici accertati nel corso delle indagini giudiziarie, che hanno evidenziato comportamenti violenti da parte di alcuni agenti. Le accuse riguardano brutalità protratte nel tempo, con dettagli che hanno portato i giudici a qualificare le violenze come torture. Le indagini hanno anche messo in luce come gli agenti abbiano operato senza controlli adeguati per anni.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a operare per anni senza controlli?. Quali episodi specifici hanno portato i giudici a definire tortura le violenze?. Perché sei persone coinvolte nel procedimento sono state invece assolute?. Come cambieranno i protocolli di sorveglianza dopo questa sentenza storica?.? In Breve Pene fino a tre anni e cinque mesi per gli otto condannati.. Magistrati Gallo, Rocci e Maccari hanno depositato la sentenza il 6 maggio.. Sei persone accusate dal procuratore Pelosi sono state invece assolute dal tribunale.. Violenze sistematiche documentate dai garanti tra il 2017 e il 2019.. I giudici Paolo Gallo, Elena Rocci e Giulia Maccari hanno stabilito che tra il 2017 e il 2019 nel carcere delle Vallette sono stati commessi reati di tortura da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere delle Vallette: 8 condannati per torture e violenze ai detenuti

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