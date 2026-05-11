Asti arrestato per anni di violenze contro la convivente invalida
Un uomo è stato arrestato ad Asti con l'accusa di aver commesso violenze contro la convivente, che presenta una disabilità. Le indagini hanno ricostruito un periodo di abusi iniziato nel 2017, grazie a testimonianze e prove raccolte nel tempo. Non è ancora chiaro come l'uomo sia riuscito a trovare la donna in una struttura protetta, né quali elementi abbiano confermato le violenze subite nel corso degli anni.
? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a rintracciare la donna in struttura?. Quali prove hanno permesso di ricostruire le violenze dal 2017?. Perché la vittima aveva ritirato le precedenti denunce contro l'uomo?. Come hanno collaborato ospedale e polizia per fermare l'aggressore?.? In Breve Violenze e aggressioni sessuali documentate dal 2017 presso l'ospedale di Asti.. Accessi al Pronto Soccorso e verbali clinici hanno fornito prove decisive.. Collaborazione tra Procura, servizi sociali e reparto di psichiatria ospedaliera astigiana.. Minacce proseguite dopo il trasferimento della donna in una struttura protetta.. A Asti, la Polizia giudiziaria ha arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver per anni aggredito la sua convivente, una donna di 50 anni con un’invalidità civile riconosciuta al 100%.🔗 Leggi su Ameve.eu
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