Tornike Kvaratskhelia in tribuna a guardare suo fratello in campo col PSG dopo un provino col Bayern

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornike Kvaratskhelia si trovava in tribuna per assistere alla partita del fratello, Khvicha, in campo con il PSG. Poco prima della semifinale di Champions League, Khvicha aveva sostenuto un provino con il Bayern Monaco, che potrebbe portarlo a cambiare squadra. Tornike è noto per essere il fratello di Khvicha, calciatore che ha giocato con il Napoli prima di trasferirsi ai parigini.

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Tornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, fenomeno del PSG ex Napoli, che poco prima della semifinale di Champions ha sostenuto un provino col Bayern Monaco pronto a ingaggiarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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