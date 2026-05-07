Tornike Kvaratskhelia in tribuna a guardare suo fratello in campo col PSG dopo un provino col Bayern

Tornike Kvaratskhelia si trovava in tribuna per assistere alla partita del fratello, Khvicha, in campo con il PSG. Poco prima della semifinale di Champions League, Khvicha aveva sostenuto un provino con il Bayern Monaco, che potrebbe portarlo a cambiare squadra. Tornike è noto per essere il fratello di Khvicha, calciatore che ha giocato con il Napoli prima di trasferirsi ai parigini.

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Tornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, fenomeno del PSG ex Napoli, che poco prima della semifinale di Champions ha sostenuto un provino col Bayern Monaco pronto a ingaggiarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi è Tornike Kvaratskhelia, il fratello piccolo di Khvicha che in campo sembra il suo doppioneHa solo 16 anni ma in Georgia tutti parlano di lui: Tornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, gioca esattamente come lui e pera di seguire... Leggi anche: Psg, tonfo in casa col Lione: campionato riaperto. E Immobile si salva col suo Paris Fc Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Un Kvaratskelia per l'Inter? Fari puntati sul fratello di Kvicha, la Dinamo Tbilisi se lo coccola; Restyling stadio Maradona, l'ass. Cosenza: Entro il 15 giugno progetto pronto! Via la pista d'atletica, si inizia dal terzo anello e dai parcheggi. Tornike Kvaratskhelia in tribuna a guardare suo fratello in campo col PSG dopo un provino col BayernTornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, fenomeno del PSG ex Napoli, che poco prima della semifinale di Champions ha sostenuto un provino col Bayern ... fanpage.it DALLA GEORGIA - Kvaratskhelia, il fratello Tornike potrebbe giocare al Bayern Monaco, le ultimeSecondo quanto riferito dalla Gazzetta della Georgia, Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khvicha, ex attaccante del Napoli ora al PSG, potrebbe giocare nel Bayern Monaco. Il quotidiano annunci ... napolimagazine.com #Napoli, niente Tornike #Kvaratskhelia: il club azzurro aveva visionato a lungo il fratellino classe 2010 di #Kvaratskhelia, ma nella giornata di ieri il #BayernMonaco ha fatto visitare le proprie strutture al fratello del georgiano e ha deciso di acquistarlo. @Pri x.com UN NUOVO KVARA NEL CALCIO CHE CONTA A 16 anni, Tornike Kvaratskhelia, fratello di Khvicha, fa già parlare tanto di sé. Attualmente gioca nella Dinamo Tbilisi, ma si dice abbia già visitato la struttura del Bayern in tempi recenti. Spesso, lo stesso - facebook.com facebook