Una nuova mareggiata ha provocato la scomparsa di una fila di ombrelloni sulla spiaggia. Durante l'evento, si sono verificati spostamenti di sabbia e accumuli di materiale in mare, come già accaduto in precedenti ondate di maltempo. Il bagnino ha criticato l'amministrazione per la gestione della situazione, evidenziando danni alle strutture e problemi di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita sulle misure adottate per il ripristino o la prevenzione di ulteriori danni.

Altra ondata di maltempo in settimana "e altra sabbia finita in mare per effetto della mareggiata. Questa amministrazione – attacca il bagnino e consigliere di Foza Italia, Andrea Dionigi Palazzi – non può più fare finta di nulla dicendo che il problema non c’è" anche perché "ci sono già i primi bagnini costretti a togliere la prima fila di ombrelloni perché il mare è salito. Per non parlare delle plance, ormai costantemente in acqua non appena il mare avanza". Soprattutto nella zona sud e a nord del porto ci sono alcuni stabilimenti che stanno soffrendo più di altri l’arretramento dell’arenile, sottolinea il consigliere. Nella giornata di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna l’allarme mareggiate: "Sparita una fila di ombrelloni"

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