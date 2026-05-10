Hantavirus chi sono i 4 passeggeri in quarantena fiduciaria in Italia Il ministero della Salute | Erano seduti in una fila lontana nessun allarme
In Italia, quattro persone sono state messe in quarantena fiduciaria dopo il caso di Hantavirus legato a un focolaio a bordo di una nave. Si tratta di una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Il ministero della Salute ha precisato che i soggetti erano seduti in una fila distante tra loro e che non ci sono motivi di allarme. La nave è arrivata oggi a Tenerife.
Una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Sono quattro le persone finite sotto sorveglianza in Italia dopo il caso del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave Mv Hondius che oggi è arrivata a Tenerife. I quattro erano sul volo Klm.🔗 Leggi su Today.it
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