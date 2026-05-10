Hantavirus chi sono i 4 passeggeri in quarantena fiduciaria in Italia Il ministero della Salute | Erano seduti in una fila lontana nessun allarme

In Italia, quattro persone sono state messe in quarantena fiduciaria dopo il caso di Hantavirus legato a un focolaio a bordo di una nave. Si tratta di una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Il ministero della Salute ha precisato che i soggetti erano seduti in una fila distante tra loro e che non ci sono motivi di allarme. La nave è arrivata oggi a Tenerife.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui