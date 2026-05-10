Hantavirus chi sono i 4 passeggeri in quarantena fiduciaria in Italia | Erano seduti in una fila lontana nessun allarme

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono attualmente in quarantena fiduciaria in Italia dopo il caso di un focolaio di Hantavirus avvenuto a bordo di una nave partita da un porto italiano e arrivata oggi a Tenerife. Tra i soggetti in sorveglianza ci sono una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Le autorità sanitarie hanno riferito che i soggetti erano seduti in una fila lontana tra loro e che non si registra alcun allarme.

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Una donna residente a Firenze, un turista sudafricano, un marittimo calabrese e un uomo campano. Sono quattro le persone finite sotto sorveglianza in Italia dopo il caso del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave Mv Hondius che oggi è arrivata a Tenerife. I quattro erano sul volo Klm.🔗 Leggi su Today.it

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