torna la calata del santo anello storia della reliquia visite guidate

Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto, nella Cattedrale di San Lorenzo, si potrà vedere l’Anello che, secondo la tradizione, San Giuseppe avrebbe donato a Maria. La reliquia sarà esposta per la Calata del Santo Anello, un evento che prevede anche visite guidate. In questo periodo, i fedeli potranno raccogliersi in preghiera nella cappella dedicata all’oggetto. La presenza dell’anello rappresenta un momento di devozione e tradizione religiosa.

PERUGIA – Si rinnova in città la solenne tradizione della Calata del Santo Anello. Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto si potrà infatti ammirare nella Cattedrale di San Lorenzo l’Anello che – secondo la tradizione – San Giuseppe avrebbe donato a Maria per il loro sposalizio e raccogliersi in preghiera nella cappella ad esso dedicata. La Calata della preziosa reliquia si terrà mercoledì alle 11 alla presenza dell’Arcivescovo monsignor Ivan Maffeis e la reposizione avverrà domenica alle 18. Il Santo Anello sarà esposto tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Con l’occasione mercoledì 20 e giovedì 30, Isola San... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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