Cimitero del Verano tornano le visite guidate alla scoperta della storia di Roma e d' Italia

Al cimitero del Verano si svolgono quattordici visite guidate gratuite, distribuite in nove giornate tra il 9 maggio e il 2 giugno. Le visite si tengono ogni sabato e giorno festivo, offrendo l’opportunità di conoscere alcuni aspetti della storia di Roma e dell’Italia attraverso percorsi organizzati. L’iniziativa coinvolge visitatori di diverse età e interessa il pubblico interessato alla cultura e al patrimonio storico.

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Quarantatré visite guidate gratuite al Verano in 9 giornate tutti i sabati e festivi dal 9 maggio al 2 giugno. Questi sono i numeri dell’iniziativa organizzata da Ama per valorizzare il museo a cielo aperto che ospite tombe di personaggi illustri che hanno fatto la storia di Roma e d’Italia.🔗 Leggi su Romatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta del sottosuolo di Palermo, tornano le visite guidate al Qanat del Gesuitico Alto Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della cittàLa realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sito Istituzionale | Cimiteri Storici Europei, la Settimana dedicata; Al Verano puoi fare un tour (anche in bici): le visite gratis da non perdere; Latina, la Foce del Duca si insabbia sempre, si cerca la soluzione definitiva. Il giallo del vecchio pontile; Addio al professor Tomei, pioniere del corso di Beni culturali alla d'Annunzio Chieti. Cimitero del Verano, ripartono dal 9 maggio le visite guidate gratuiteOrganizzate da AMA fino al 2 giugno ogni sabato e domenica. Alcuni itinerari saranno arricchiti con musica e testi recitati. E' necessaria la prenotazione. rainews.it Al Verano puoi fare un tour (anche in bici): le visite gratis da non perdereVerano, tornano le visite gratis: tour guidati tra storia, tombe illustri, percorsi accessibili e, per la prima volta, itinerari in bicicletta. funweek.it Cimitero del Verano, tour gratuiti tra le tombe dei grandi personaggi: da Mameli ad Alberto Sordi - facebook.com facebook