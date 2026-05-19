Caseifici Aperti torna la festa del Parmigiano Reggiano tra degustazioni e visite guidate
Torna l’edizione 2026 di Caseifici Aperti, prevista per il 23 e 24 maggio, promossa dal Consorzio del Parmigiano Reggiano. L’evento offre l’opportunità di visitare caseifici e assistere a degustazioni di formaggio stagionato, con visite guidate che mostrano i processi di produzione. L’iniziativa si rivolge a un pubblico vario, includendo appassionati di gastronomia, famiglie e curiosi di tutte le età. Durante le due giornate, i partecipanti potranno scoprire i segreti dietro la realizzazione della Dop.
Tutto pronto per l’edizione 2026 di Caseifici Aperti (sabato 23 e domenica 24 maggio), l’appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano che offre a tutti – dai foodies ai curiosi, grandi e piccini – la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione della Dop, trasformando i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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