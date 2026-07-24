Torna con una quinta edizione la manifestazione promossa da Cosmetica Italia che trasformerà Milano nella capitale della bellezza Tema dell' anno | l' essenzialità
Milano ospita la quinta edizione di Milano Beauty Week, organizzata da Cosmetica Italia, che si svolge nella Sala Alessi di Palazzo Marino. La manifestazione si concentra sul tema dell’«essenzialità» e si propone come una piattaforma culturale che illustra il valore sociale, scientifico ed economico della cosmetica, con particolare attenzione alla produzione del Made in Italy.
C inque anni dopo il debutto, Milano Beauty Week continua a stupire: presentata nella Sala Alessi di Palazzo Marino non solo una manifestazione dedicata al beauty, ma come piattaforma culturale che racconta il valore sociale, scientifico ed economico della cosmetica, protagonista del Made in Italy. Dal 16 al 20 settembre la città ospiterà centinaia di appuntamenti aperti al pubblico, trasformandosi in un grande laboratorio diffuso dove aziende, professionisti, istituzioni e cittadini si incontrano per riflettere sul significato contemporaneo della cura di sé. Gli scarti industriali diventano opere d’arte alla Milano Beauty Week X Leggi anche › Milano Beauty Week: la skin longevity, lunga vita alla pelle La parola chiave dell’edizione 2026? Essenzialità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Temi più discussi: Cosmetica Italia presenta la quinta edizione di Milano Beauty Week; Dal 16 al 20 settembre 2026 la quinta edizione della Milano Beauty Week; Tutto pronto per la quinta edizione della Milano Beauty Week, focus essenzialità; Milano Beauty Week torna con un’edizione dedicata all’essenzialità.
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