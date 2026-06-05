La Finale Nazionale Msp Italia la competizione il 6 e 7 giugno trasformerà Arezzo nella capitale italiana della danza

Notizia in breve

La Finale Nazionale Msp Italia si terrà ad Arezzo il 6 e 7 giugno. La competizione coinvolgerà numerosi gruppi di danza provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e prevede esibizioni in vari stili di danza. L’evento è organizzato dall’associazione Msp Italia e si svolgerà in più giorni. La partecipazione è aperta a gruppi di diverse fasce di età e livelli di esperienza.