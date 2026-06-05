La Finale Nazionale Msp Italia la competizione il 6 e 7 giugno trasformerà Arezzo nella capitale italiana della danza
La Finale Nazionale Msp Italia si terrà ad Arezzo il 6 e 7 giugno. La competizione coinvolgerà numerosi gruppi di danza provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e prevede esibizioni in vari stili di danza. L’evento è organizzato dall’associazione Msp Italia e si svolgerà in più giorni. La partecipazione è aperta a gruppi di diverse fasce di età e livelli di esperienza.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Manca ormai pochissimo alla Finale Nazionale Msp Italia, la prestigiosa competizione che il 6 e 7 giugno trasformerà Arezzo nella capitale italiana della danza. Centinaia di atleti, scuole, insegnanti e professionisti provenienti da tutta Italia si ritroveranno per un evento che si conferma tra i più importanti del panorama nazionale. La manifestazione si presenta come una grande celebrazione dell’arte, della tecnica e della passione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di altissimo livello e a una platea di esperti, in un contesto organizzativo orientato all’eccellenza. Alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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