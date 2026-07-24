Torna Blu Notte di Carlo Lucarelli quando inizia e dove vederlo

Da dilei.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il programma televisivo Blu Notte di Carlo Lucarelli è tornato in onda dopo 14 anni. La nuova stagione, intitolata “misteri dimenticati”, si concentra su casi di cronaca nera poco ricordati, tra omicidi e piste investigative da seguire. La trasmissione riprende con nuove puntate che approfondiscono questi episodi irrisolti e rimasti nell’oblio. La messa in onda è prevista a partire da questa settimana, su un canale nazionale.

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Carlo Lucarelli torna in tv con il suo programma storico Blu Notte che riapre le porte a 14 anni dall’ultima puntata. La trasmissione, che avrà come sottotitolo “misteri dimenticati”, indagherà su numerosi casi di cronaca nera dimenticati, fra omicidi e piste da seguire. Quando inizia Blu Notte di Carlo Lucarelli. L’appuntamento è per il 19 settembre su Rai 3. Blu Notte dunque inaugurerà la nuova stagione televisiva e verrà condotto, ancora una volta, da Carlo Lucarelli. Le puntate previste sono 6 e ognuna tratterà ben due casi d cronaca nera, con una durata complessiva di 120 minuti. Lo scrittore e conduttore ha già anticipato che verranno affrontati numerosi cold case. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Il Ritorno di Blu Notte Nuove Storie di Mistero con Carlo Lucarelli

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