Blu Notte ritorna in tv | Carlo Lucarelli riapre vecchi misteri italiani e svela perché non parlerà di Garlasco

Da cinemaserietv.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 14 anni di assenza, uno dei programmi che hanno segnato il racconto della cronaca nera in televisione è pronto a tornare. Da sabato 19 settembre 2026, Carlo Lucarelli riporterà in prima serata su Rai 3 Blu Notte – Misteri dimenticati, una nuova edizione che punterà i riflettori su vicende poco conosciute della cronaca italiana, lasciando da parte i casi più discussi dell’attualità. La nuova stagione sarà composta da sei puntate a cadenza settimanale, ognuna dedicata a due storie, per un totale di dodici casi. Il format manterrà l’impostazione che lo ha reso celebre: ricostruzioni, immagini d’archivio, testimonianze e l’inconfondibile narrazione di Lucarelli accompagneranno gli spettatori attraverso delitti irrisolti e misteri che vanno dagli anni Settanta ai primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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