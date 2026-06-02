Il programma televisivo “Blu notte”, condotto da Carlo Lucarelli e dedicato ai misteri italiani irrisolti, tornerà in onda l’autunno prossimo con nuove puntate. Dopo 14 anni di assenza, la trasmissione riprenderà la sua programmazione, includendo anche il caso di Garlasco. La produzione ha confermato la ripresa del format, che si concentrerà su eventi e fatti ancora non chiariti. La messa in onda prevede una serie di episodi inediti.

‘Blu notte’, il programma di Carlo Lucarelli dedicato ai misteri italiani irrisolti, tornerà in tv il prossimo autunno con una nuova stagione di puntate inedite. Lo apprende LaPresse. Un ritorno atteso 14 anni dagli appassionati del programma, le cui ultime due puntate inedite furono messe in onda nel settembre del 2012. Trasmesso la prima volta da Rai 2 nel 1998 e in seguito da Rai 3 dal 1999 al 2012, ‘Blu notte’ ha raggiunto complessivamente dodici stagioni, per un totale di 99 episodi. Tra i delitti che verranno ricostruiti nella nuova stagione di ‘Blu notte’ ci sarà anche quello di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Per l’omicidio di Chiara Poggi, nel 2015 fu condannato a 16 anni di reclusione il fidanzato, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Lucarelli.

© Lapresse.it - ‘Blu notte’, il programma di Carlo Lucarelli sui misteri italiani torna dopo 14 anni: affronterà anche Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Blu Notte - Carlo Lucarelli | i casi più scioccanti 2026, Part 2

Notizie e thread social correlati

Napoli, i Girolamini riaprono: torna il tesoro dopo 14 anni di silenzioDopo quattordici anni di chiusura, il Complesso Monumentale dei Girolamini a Napoli apre nuovamente al pubblico.

La Mini Luna Blu torna dopo anni: cos’è e perché questo evento è così specialeNella notte tra il 30 e il 31 maggio si potrà osservare la Mini Luna Blu, un fenomeno raro che si verifica quando si verificano due lune piene nello...

Si parla di: Carlo Lucarelli: sotto il completo (nero), un’epoca (noir); Blu notte – La banda della Uno Bianca – Programmazione.

‘Blu notte’, il programma di Carlo Lucarelli sui misteri italiani torna dopo 14 anni: affronterà anche Garlasco'Blu notte', il programma di Carlo Lucarelli dedicato ai misteri italiani irrisolti, tornerà in tv il prossimo autunno con una nuova stagione di puntate ... lapresse.it