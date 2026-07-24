torino il piano di rilancio del lingotto e il futuro del salone del libro

Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha affrontato diversi momenti difficili, tra cui il rischio di trasferirsi a Milano nel 2017, dopo il fallimento della precedente fondazione organizzatrice e il debutto della fiera milanese, che si è svolta solo due volte.

La storia del Salone Internazionale del Libro di Torino è fatta di alti e bassi, con lo spauracchio dello spostamento a Milano più o meno presente. Era successo nel 2017, dopo il fallimento dell’ex Fondazione per il Libro di Torino e la nascita della rassegna Tempo di Libri a Milano, che ebbe due edizioni tutt’altro che memorabili. Nel frattempo, il Salone, con una parte degli editori che spingeva per il trasferimento nel capoluogo lombardo, era stato salvato dai suoi creditori, quei privati che si occupavano degli allestimenti e della parte commerciale. Con l’aiuto delle fondazioni bancarie, hanno acquistato il marchio e hanno creato l’ associazione Torino, la città del libro, continuando a organizzare l’evento al Lingotto, sotto la direzione di Nicola Lagioia e poi di Annalena Benini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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