Un' invasione di lettori per il Salone del Libro e i colori del Festival del Verde | cosa fare a Torino e non solo sabato 16 e domenica 17 maggio
Nel prossimo fine settimana, Torino si riempirà di eventi con il Salone del Libro che occuperà il complesso del Lingotto e altre location in città, offrendo un ricco programma OFF. Parallelamente, il Festival del Verde porterà ai cittadini e visitatori i suoi colori e le sue iniziative, rendendo le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio particolarmente affollate. La città si prepara a un week-end di incontri, presentazioni e manifestazioni di vario genere.
Torino si prepara a un fine settimana da tutto esaurito, trascinata dall'entusiasmo travolgente del Salone del Libro che invade Lingotto e circoli cittadini con il suo ricchissimo programma OFF. Ma non c'è solo la letteratura: tra le fioriture spettacolari del Festival del Verde, l'esclusività.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Geronimo Stilton al Salone del Libro di Torino (14, 16 e 17 maggio)TORINO – Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi venticinque anni, diventato un vero e proprio...
Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale...
Argomenti più discussi: Torino si prepara all’invasione pacifica dei lettori: al via il Salone del Libro 2026; Salone del libro di Torino, una montagna di eventi; Emmanuel Carrère presenta Kolchoz in Italia: perché Ucraina, Russia e madre cambiano il senso del libro; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario.
Torino si prepara all’invasione pacifica dei lettori: al via il Salone del Libro 2026 un tassello fondamentale che parla di identità e futuro: la partecipazione della Regione Sardegna facebook
Arena Repubblica Robinson al Salone del libro, cinque giorni di appuntamenti imperdibiliA Torino dal 14 al 18 maggio. La letteratura, la musica, ma anche l’attualità, gli scenari internazionali sempre più complessi. Oltre cinquanta incontri ... repubblica.it