Un' invasione di lettori per il Salone del Libro e i colori del Festival del Verde | cosa fare a Torino e non solo sabato 16 e domenica 17 maggio

Nel prossimo fine settimana, Torino si riempirà di eventi con il Salone del Libro che occuperà il complesso del Lingotto e altre location in città, offrendo un ricco programma OFF. Parallelamente, il Festival del Verde porterà ai cittadini e visitatori i suoi colori e le sue iniziative, rendendo le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio particolarmente affollate. La città si prepara a un week-end di incontri, presentazioni e manifestazioni di vario genere.

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