Fingono disabilità e disturbano i visitatori del Salone Internazionale del Libro di Torino il provvedimento

Durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, quattro cittadini rumeni sono stati allontanati dalla città perché accusati di accattonaggio molesto. Si sarebbero presentati come disabili, fingendo di essere sordi, per attirare l’attenzione dei visitatori. Le autorità hanno verificato le loro condizioni e hanno preso provvedimenti in merito. La vicenda ha attirato l’attenzione su comportamenti fraudolenti che si verificano durante grandi eventi come questa fiera.

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Quattro cittadini rumeni sono stati allontanati dal Comune di Torino per accattonaggio molesto durante la prima giornata del Salone Internazionale del Libro. I provvedimenti, emessi dal Questore, sono stati adottati dopo che i soggetti sono stati sorpresi a fingere una disabilità per raccogliere denaro tra i visitatori dell’evento. L'intervento durante il Salone del Libro di Torino Finti sordomuti tra i visitatori: la dinamica dei fatti Provvedimenti adottati: Fogli di Via obbligatori Precedenti e recidiva dei soggetti coinvolti L’intervento durante il Salone del Libro di Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella cornice della 38° edizione del Salone Internazionale del Libro, presso il Lingotto Fiere di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fingono disabilità e disturbano i visitatori del Salone Internazionale del Libro di Torino, il provvedimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Eris Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Eris Edizioni torna al Salone Internazione del Libro di Torino 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi sia in fiera che in... Fingono disabilità e disturbano i visitatori del Salone Internazionale del Libro di Torino, il provvedimentoQuattro cittadini rumeni sono stati allontanati da Torino per accattonaggio molesto durante il Salone del Libro: fingevano sordità. virgilio.it Torino: raggiro dei finti sordomuti al Salone Internazionale del Libro, il Questore emette 4 fogli di via dal Comune di Torino(mi-lorenteggio.com) Torino, 14 maggio 2026 – Nella prima giornata del 38° Salone Internazionale del Libro di Torino, la Polizia di Stato è intervenuta identificando alcuni finti sordomuti tra la foll ... mi-lorenteggio.com