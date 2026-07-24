Tom Holland interpreterà Fred Astaire in un nuovo film e ha affermato di voler eseguire tutte le scene di ballo, cercando sfide che lo spaventino. Durante un'intervista, ha spiegato di sentirsi diviso tra entusiasmo e timore per la responsabilità di rappresentare una delle icone più importanti del musical.

Intervistato da Good Morning America, Holland ha raccontato di essere combattuto tra entusiasmo e timore davanti all'enorme responsabilità di portare sullo schermo una delle più grandi icone della storia del musical. Archiviati i tour promozionali di The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland è già proiettato verso quella che definisce una delle sfide più impegnative della sua carriera. L'attore interpreterà infatti Fred Astaire, in un biopic annunciato ormai cinque anni fa,, ma ora ha rivelato di aver già iniziato le prime prove di danza. Nessuna controfigura: Holland ballerà in prima persona L'obiettivo dell'attore è quello di ricreare il più possibile lo stile di Astaire, evitando qualsiasi scorciatoia tecnica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Holland interpreterà Fred Astaire: "Farò tutte le scene di ballo, cerco sfide che mi spaventino"

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Tom Holland starts dance rehearsals for Fred Astaire biopic

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