Alessandro Costacurta, ospite di "Gazzetta Talks - Storie di Sport" a Selva di Val Gardena, ha parlato di calcio a 360 gradi e anche del suo storico compagno di squadra Paolo Maldini, definendolo "un illuminato del calcio". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Costacurta a Gazzetta Talks: "Maldini e Leonardo sono come Ginger Rogers e Fred Astaire"

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Costacurta sulla crisi del Milan: Tante scelte sbagliate. E Maldini via…

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