Islanda, pochi gradi sopra lo zero. E una battuta che proprio non vuole saperne di uscire. Il primo giorno di riprese di Odissea si è trasformato, per Zendaya, in un piccolo incubo fatto di labbra congelate e nervi tesi. Prima di diventare uno degli aneddoti più teneri legati al nuovo kolossal di Christopher Nolan. L’attrice, già amatissima grazie a Euphoria, e il marito Tom Holland, volto di Spider-Man, si sono ritrovati insieme sul set del film tratto dal poema omerico, lei nei panni della dea Atena, lui in quelli di Telemaco, il figlio di Ulisse. A raccontare quei momenti sono stati entrambi, ciascuno con la propria versione, regalando al pubblico uno spaccato inedito fatto di emozione, gelo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sul set di "Odissea" il freddo ha bloccato la voce di Zendaya nelle prime scene: il racconto e il retroscena del casting con il marito Tom Holland

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Temi più discussi: Odissea, Tom Holland temeva di aver deluso Christopher Nolan sul set: Continuava a tagliare; L'Odissea, il timore di Tom Holland all'inizio delle riprese; Odissea di Christopher Nolan: Il video esclusivo per Panorama di Tom Holland sul set di Favignana; Tom Holland ha trovato il modo più dolce per dire a Zendaya che avrebbe recitato in Odissea.

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Dietro le quinte di Odissea: la star che ha dato più sicurezza a Tom Holland sul set (e non è Zendaya)C'era anche Zendaya nel cast, ma l'attore ha trovato la sua più grande certezza in un'altra leggenda di Hollywood. comingsoon.it