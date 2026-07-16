Sul set di Odissea il freddo ha bloccato la voce di Zendaya nelle prime scene | il racconto e il retroscena del casting con il marito Tom Holland

Da amica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Islanda, pochi gradi sopra lo zero. E una battuta che proprio non vuole saperne di uscire. Il primo giorno di riprese di Odissea si è trasformato, per Zendaya, in un piccolo incubo fatto di labbra congelate e nervi tesi. Prima di diventare uno degli aneddoti più teneri legati al nuovo kolossal di Christopher Nolan. L’attrice, già amatissima grazie a Euphoria, e il marito Tom Holland, volto di Spider-Man, si sono ritrovati insieme sul set del film tratto dal poema omerico, lei nei panni della dea Atena, lui in quelli di Telemaco, il figlio di Ulisse. A raccontare quei momenti sono stati entrambi, ciascuno con la propria versione, regalando al pubblico uno spaccato inedito fatto di emozione, gelo. 🔗 Leggi su Amica.it

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