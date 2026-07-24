Tiro con l’arco | Italia piovono medaglie azzurre agli Europei Giovanili di Roma

Nella prima giornata delle finali agli Europei Giovanili di tiro con l’arco a Roma, le gare a squadre hanno portato diverse medaglie per l’Italia. La competizione si è svolta al Camping Village Roma Capitol. I risultati delle squadre italiane sono stati positivi, con più medaglie conquistate durante questa fase. La giornata si è conclusa con diverse affermazioni per i rappresentanti italiani nel settore giovanile.

La prima giornata delle finali che assegnano medaglie agli Europei Giovanili di tiro con l’arco a Roma è andata in archivio. All’interno della location capitolina del Camping Village Roma Capitol è toccato alle gare a squadre fornire i propri risultati, con ottime notizie per i colori italiani. Ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo L’Italia piazza subito una medaglia, di bronzo, nel Mixed Team dedicato agli allievi: Nicolò Mazzuoli e Matilde Mannini si impongono infatti nella finale 3-4° posto per 5-3 sulla Georgia (37-35, 35-38, 35-35 e il decisivo e largo 39-32). L’oro, nello specifico, va alla Turchia (5-1 alla Germania, teutonici d’argento). 🔗 Leggi su Oasport.it

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